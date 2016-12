Ban Ki-moon chocado com assassínio do embaixador russo

Na terça-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai observar um minuto de silêncio, em homenagem ao diplomata russo, anunciou o embaixador espanhol Roman Oyarzun, o presidente em exercício daquele órgão.



Ban está a "acompanhar a situação de perto" e manifestou o desejo de uma "rápida recuperação" de outras pessoas feridas no ataque.Na terça-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai observar um minuto de silêncio, em homenagem ao diplomata russo, anunciou o embaixador espanhol Roman Oyarzun, o presidente em exercício daquele órgão.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, condenou esta segunda-feira o assassínio do embaixador da Rússia em Ancara, afirmando-se chocado por um "ato de terror sem sentido".O embaixador Andrei Karlov estava a discursar na inauguração de uma exposição de fotografia em Ancara, quando um homem disparou contra ele, não tendo resistido aos ferimentos.Ban Ki-moon está "chocado por este ato de terror sem sentido e sublinha que não pode haver justificação para atingir pessoal diplomático ou civis", segundo uma declaração do porta-voz do secretário-geral da ONU.