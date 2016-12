Ban Ki-moon despede-se da ONU "um pouco como a Cinderela"

"Vou perder o meu cargo perante milhões de pessoas", ironizou.A 01 de janeiro, após dez anos na liderança das Nações Unidas, Ban Ki-moon passa o testemunho ao português António Guterres, que entrará na terça-feira, 03 de janeiro -- porque segunda-feira é feriado -- na sede da ONU, às 09:00 em ponto, para o seu primeiro dia de trabalho.Em dez anos, o secretário-geral cessante quis ser "a voz daqueles que não têm voz na matéria" e o advogado "daqueles que são abandonados à sua sorte ou sem defesa", afirmou, exortando o pessoal da ONU "a continuar".De entre as suas prioridades, destacou o desenvolvimento sustentável, o combate às alterações climáticas e a defesa da igualdade para mulheres e jovens.O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros sul-coreano tenciona regressar à Coreia do Sul em meados de janeiro e os analistas admitem que se candidatará à presidência do país.Após um longo périplo pelos corredores da ONU, com paragens frequentes para apertar mãos ou responder a aplausos, deixou o edifício a bordo de um Mercedes negro.