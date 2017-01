Banco central chinês prepara lançamento de moeda virtual

A 'bitcoin' é uma divisa virtual que não está regulada por nenhum banco central.



O banco central chinês criou, em 2014, uma equipa para analisar a possibilidade de criar uma moeda virtual e, em janeiro de 2016, anunciou publicamente o projeto.



Segundo a Caixin, o banco central considera que uma divisa virtual aumentará a transparência das transações, o que ajudará a combater a lavagem de dinheiro e evasão fiscal, ou baixar os custos de circulação.



O valor da 'bitcoin' afundou na China em meados de janeiro, depois de o banco central lançar uma investigação sob as empresas que faziam o câmbio da moeda.



A 'bitcoin' chegou a cair 40%, no espaço de uma semana, tendo depois recuperado parcialmente.



O valor de uma unidade daquela moeda digital criptográfica vale hoje 6.470 yuan (878 euros) na plataforma Huobi, umas das que está sob uma investigação.



O Banco do Povo da China está a ultimar o lançamento da sua própria moeda virtual, que seria a primeira do mundo apoiada por um banco central, informou hoje a revista de informação económica Caixin.As autoridades monetárias chinesas completaram em dezembro um ensaio com a divisa, similar à 'bitcoin', que contou com a participação dos principais bancos estatais, como o ICBC e o Banco da China, revelou a publicação, que cita fontes do banco.O projeto foi orientado pelo gigante chinês da Internet Tencent.