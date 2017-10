Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Banqueiro condenado a prisão por atrair menor para sexo

Homem de 38 anos foi apanhado em flagrante delito.

Balachandran Kavungalparambath, um banqueiro de 38 anos, foi interceptado por um grupo que se auto-descreve como 'caçadores de pedófilos' quando ia ter com uma menor de 14 anos para um encontro de cariz sexual.



O gerente do banco Citybank, viajou até Birmingham para conhecer a adolescente com quem falava através da Internet, mas foi surpreendido com a presença dos grupo 'Internet Interceptors' - um grupo de pessoas que trabalham através da Internet com o objetivo de capturar e denunciar potenciais pedófilos. O momento foi transmitido em direto para mais de 130 mil espetadores no Facebook.



Em sua defesa, Balachandran disse que o seu objetivo não era ter relações sexuais com a menor, mas sim almoçar com ela. "Ela disse-me que tinha vontade de fazer sexo e eu disse-lhe logo que essa não era a minha intenção e que só queria conversar um pouco com ela. Mas agora já nem sei com quem falei sequer", disse o banqueiro às autoridades.



Um membro do grupo que intercetou o banqueiro desmentiu-o em frente da polícia, alegando que nas mensagens este dizia que queria penetrar a menina. Este acaba por confessar que o seu desejo era ter relações sexuais com a adolescente.



O homem foi condenado a 15 meses de prisão pelo Tribunal de Birmingham depois de admitir a tentativa de abuso sexual de menores.