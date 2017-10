Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Banqueiros e empresários expressam apoio a decisões de Madrid

Governo espanhol convoca novas eleições regionais na Catalunha e demitir a liderança responsável pela declaração unilateral de independência.

Por Lusa | 18:43

Banqueiros e empresários manifestaram este domingo apoio à decisão do Governo espanhol de convocar novas eleições regionais na Catalunha e demitir a liderança responsável pela declaração unilateral de independência.



A Associação Espanhola da Banca e a Confederação Espanhola de Caixas de Aforro declararam, em comunicado conjunto, o seu "compromisso com a Constituição e a legalidade vigente" e lembraram que as instituições que representam estão sujeitas à regulação espanhola e europeia, bem como à supervisão do Banco de Espanha e do Banco Central Europeu (BCE).



As duas entidades afirmam-se ainda comprometidas com o cumprimento das leis que emanam da Constituição e que a sua missão principal "é proteger e gerir os depósitos dos seus clientes e financiar o crescimento".



Por seu turno, o Círculo dos Empresários espanhol declarou "o seu absoluto apoio" à decisão do Governo, afirmando que era fundamental acabar com um processo independentista que provocou "estragos sociais e económicos", prejudicando as economias catalã e espanhola.



Neste âmbito, o organismo diz esperar que os espanhóis não comecem a boicotar produtos catalães e saibam distinguir "os compatriotas catalães sensatos e democratas" daqueles que "quiseram irresponsavelmente conduzir a Catalunha a um abismo".



O parlamento regional da Catalunha aprovou na sexta-feira a independência da região, numa votação sem a presença da oposição, que abandonou a assembleia regional e deixou bandeiras espanholas nos lugares que ocupavam.



Ao mesmo tempo, em Madrid, o Senado espanhol deu autorização ao Governo para aplicar o artigo 155.º da Constituição para restituir a legalidade na região autónoma.



O executivo de Mariano Rajoy, do Partido Popular (direita), apoiado pelo maior partido da oposição, os socialistas do PSOE, anunciou ao fim do dia a dissolução do parlamento regional, a realização de eleições em 21 de dezembro próximo e a destituição de todo o Governo catalão, entre outras medidas.