Barack Obama faz anos e Michelle dedica-lhe mensagem

No dia em que faz 56 anos, Barack Obama é largamente congratulado pelos fãs. Mas não só. Também a ex-primeira dama dos Estados Unidos dedicou uma mensagem de parabéns ao marido, que completa esta sexta-feira 56 anos. No instagram, Michelle publicou uma fotografia antiga da família Obama.

Na publicação é possível ler "um ano mais velho, mas o mesmo homem fenomenal com que casei há 25 anos". Em nome de toda a família, Michelle termina a mensagem dizendo "nós amamos-te muito!".





Another year older, but the same phenomenal guy I married nearly 25 years ago. Happy birthday, @BarackObama -- we love you so much! pic.twitter.com/3WrcGiKgz1

A fotografia, tirada há 13 anos, mostra Barack a soprar as velas de um bolo de aniversário com a ajuda das filhas, Sasha e Malia, e de Michelle.

Também o ex-vice presidente dos EUA, Joe Biden, desejou os parabéns ao colega e amigo. "O teu serviço tem sido um grande presente para o país e a tua amizade e irmandade são um grande presente para mim", escreveu Biden.





Your service has been a great gift to the country, and your friendship and brotherhood are a great gift to me. Happy birthday, @BarackObama. pic.twitter.com/1uSEkU01k9