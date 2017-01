Barack Obama perdoa Óscar Lopez Riviera

O Presidente cessante dos Estados Unidos, Barack Obama, concedeu hoje perdão ao independentista de Porto Rico Óscar López Rivera e comutou a sua condenação à prisão, que termina a 17 de maio, informou fonte da Casa Branca.



O independentista, de 74 anos, foi condenado em 1981 a 55 anos de prisão por conspiração para tentar depor o Governo dos Estados Unidos na ilha e em 1988 foi condenado a outros 15 anos de prisão por tentativa de fuga.



Sem o perdão concedido hoje por Barack Obama, López Rivera só sairia da prisão em 2023, com 80 anos de idade.





Barack Obama utilizou o seu poder executivo para comutar a pena de López Rivera três dias antes de abandonar a Casa Branca.A semana passada, cerca de 200 pessoas apelaram a Barack Obama clemência para López Rivera, em Washington, entregando 105.000 assinaturas, que se juntaram a outras 108.000 registadas na página na Internet "We The People".Atualmente, López Rivera está preso no estabelecimento prisional de Terre Haute, no estado de Indiana.