Obama perdoa militar responsável por passar documentos ao Wikileaks

O Presidente cessante dos Estados Unidos, Barack Obama, perdoou hoje a pena da antiga militar Chelsea Manning, responsável por divulgar milhares de documentos confidenciais ao Wikileaks, que será libertada a 17 de maio, anunciou a Casa Branca.



A militar transexual, que antes se chamava Bradley Manning, foi condenada em agosto de 2013 a 35 anos de prisão por ter passado ao Wikileaks mais de 700.000 documentos confidenciais.



Elogiada pelos seus apoiantes por revelar os abusos perpetrados pelos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão, Manning foi condenada por ter posto o país e compatriotas em perigo.





A semana passada, o fundador do Wikileaks, Julian Assange, concordou ser extraditado para os Estados Unidos se Barack Obama perdoasse Chelsea Manning.Julian Assange está refugiado na embaixada do Equador em Londres, desde junho de 2012, para evitar ser extraditado para a Suíça, onde foi acusado de violação, acusação que nega.A semana passada, a Casa Branca reconheceu o arrependimento mostrado pela antiga militar Chelsea Manning, que passou os documentos confidenciais ao Wikileaks, não descartando a possibilidade de ser perdoada, mas reiterou a gravidade das ações de Edward Snowden.Em conferência de imprensa, o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, assegurou que "há uma grande diferença entre Chelsea Manning e Edward Snowden", já que a primeira "foi condenada e reconheceu a gravidade dos seus atos"."Já Snowden fugiu e refugiou-se num país que tentou minar a confiança da nossa democracia", continuou.Josh Earnest reconheceu que os atos de Chelsea Manning foram "graves para a segurança nacional", mas os de "Edward Snowden foram muito mais graves e muito mais perigosos".Chelsea Manning, que iniciou na prisão o tratamento para mudar de sexo (deixou de ser um homem), disse em entrevista divulgada pelo "New York Times" que espera começar uma nova vida aos 29 anos."Não peço perdão da minha condenação. Entendo que as consequências colaterais da minha condenação militar se mantenham na minha história para sempre. O que peço é a primeira oportunidade para viver a minha vida fora da prisão militar como a pessoa que quero ser", disse.