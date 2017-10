Milhares nas ruas de Barcelona em manifestação contra a independência

Nobel da Literatura Mario Vargas Llosa é um dos que participa na marcha.

Por Lusa | 08:03

A marcha convocada pela Sociedade Civil Catalã- uma associação política que defende a permanência da Catalunha no reino de Espanha - contará com a presença do prémio Nobel da Literatura Mario Vargas Llosa, de nacionalidades peruana e espanhola, que já classificou o independentismo catalão como "uma doença" que poderia transformar a região "numa nova Bósnia". É também esperada a presença de destacados dirigentes nacionais dos principais partidos espanhóis.



As tensões entre Madrid e Barcelona mergulharam a Espanha na sua mais grave crise política desde o regresso à democracia, em 1977.



A crise está a dividir a Catalunha, onde vivem 16% dos espanhóis e onde, segundo as sondagens, metade da população não é independentista.



Madrid afasta, por seu lado, qualquer hipótese de mediação, argumentando o primeiro-ministro, Mariano Rajoy, que "para dialogar, é preciso agir dentro da legalidade".



A justiça espanhola considerou ilegal o referendo pela independência convocado para 1 de outubro pelo governo regional catalão e deu ordem para que os Mossos d'Esquadra, a polícia regional, selassem os locais onde se previa a instalação de assembleias de voto.



Perante a inação da polícia catalã em alguns locais, foram chamadas a Guardia Civil e a Polícia Nacional espanhola, polícias de âmbito nacional que protagonizaram os maiores momentos de tensão para tentar impedir o referendo, realizando cargas policiais sobre os eleitores e forçando a entrada em várias assembleias de voto ocupadas de véspera por pais, alunos e residentes, para garantir que permaneceriam abertas.



A violência policial fez 893 feridos mas, apesar da repressão, 43,03% dos 5,3 milhões de eleitores conseguiram votar (ou seja, 2,286 milhões), e 90,18% deles votaram a favor da independência (2,044 milhões), segundo o governo regional da Catalunha (Generalitat).



Uma vez proclamados os resultados oficiais do escrutínio -- o que aconteceu na sexta-feira -, a chamada Lei do Referendo, que o parlamento catalão aprovou a 6 de setembro e que foi suspensa pelo Tribunal Constitucional espanhol, estipula que a Declaração Unilateral de Independência (DUI) seja emitida num prazo de 48 horas.



Como o fim de semana não é contabilizado para esse efeito, o prazo estender-se-á até terça-feira, 10 de outubro, tendo a Mesa do Parlamento Regional, que é o seu órgão dirigente, marcado para esse dia, às 16h00, uma comparência no plenário do presidente catalão, Carles Puigdemont.



No papel, a presença do dirigente catalão será apenas para "informar da situação política atual", não havendo qualquer referência à Lei do Referendo suspensa pelo Constitucional, nem a uma eventual Declaração Unilateral de Independência.

Milhares de pessoas saíram este domingo à rua em Barcelona para defender a permanência da região como parte integrante de Espanha.A manifestação estava marcada para o meio-dia (11h00 de Lisboa), mas, pelas 11h00, já eram muitas as pessoas que se alinhavam nas ruas com bandeiras de Espanha e da Catalunha lado a lado.Na principal cidade da Catalunha, na praça Urquinaona, o lema da iniciativa é "Basta! Recuperemos a sensatez", e uma hora e meia antes do início previsto da marcha, já chegavam pessoas para participar no cortejo até à avenida em frente da estação de Francia, onde será lido um manifesto.A marcha ocorre dois dias antes da deslocação do presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, ao parlamento regional, onde se prevê que faça a declaração unilateral de independência da Catalunha, após a realização de um referendo considerado ilegal.Políticos de vários partidos, como PP, Ciudadanos ou PSC aderiram à manifestação deste domingo.Em Paris, uma centena de pessoas manifestou-se para defender a unidade de Espanha, com bandeiras nacionais e para transmitir que os espanhóis "não estão sozinhos" e a sua mensagem é escutada no estrangeiro