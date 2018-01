Supremo espanhol mantém na prisão ex vice-presidente de Puigdemont

Ex vice-presidente do Governo catalão Oriol Junqueras, vai continuar detido.

O Tribunal Supremo espanhol decidiu esta sexta-feira em Madrid que o ex-vice-presidente do Governo catalão Oriol Junqueras deve continuar na prisão, visto haver riscos de reincidir nos delitos em que é investigado, entre eles o de rebelião.

Os três magistrados que estudaram o recurso de Junqueras, que pedia a sua libertação, decidiram por unanimidade que devia continuar na prisão durante a fase de instrução do processo.

O Supremo Tribunal manteve assim a medida de coação de prisão provisória que foi aplicada anteriormente pela Audiência Nacional, um tribunal especial que já tinha tomado essa medida e que tanto o Ministério Público como a acusação popular apoiam.



Junqueras, vice do presidente catalão Carles Puigdemont no executivo que promoveu o referendo à independência, é um dos aliados mais próximos do líder da coligação Junts per Catalunya, a força mais bem colocada para formar novo governo, após as eleições de dezembro.