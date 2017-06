Três mortos e 30 desaparecidos em naufrágio na Colômbia

Video shows the moment a tourist boat carrying about 200 people sank in Colombia; up to 100 still missing pic.twitter.com/jm9gXZcxjP — BNO News (@BNONews) 25 de junho de 2017

Pelo menos três pessoas morreram e 30 estão desaparecidas, depois de uma embarcação de recreio com 150 pessoas a bordo ter naufragado este domingo no lago de El Peñol de Guatapé, na Colômbia, anunciaram as autoridades locais.Segundo o diretor do hospital de Guatapé, Eduardo Rivera, que falou aos meios locais, morreram três pessoas que chegaram a unidade de saúde na sequência do naufrágio.Já o chefe da polícia colombiana, Jorge Nieto, disse que outras 30 pessoas estão desaparecidas depois do acidente.Está em curso uma operação de socorro, que conta, para já, com o apoio de um helicóptero da Força Aérea e bombeiros e com mergulhadores do município de Medellín.Diversos vídeos em circulação em redes sociais mostram um 'ferry' a afundar-se, enquanto outras embarcações de recreio se dirigiam para o local do incidente.Alguns dos passageiros disseram aos meios locais que o barco, chamado 'El Almirante', parecia estar sobrelotado e que nenhum dos passageiros a bordo estava a usar coletes salva-vidas.A embarcação, de quatro andares, afundou-se no início da tarde de hoje, com um responsável da região de Antioquia, citado pela agência noticiosa France-Presse (AFP), a admitir "uma situação grave".Em atualização