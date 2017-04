Bashar al-Assad diz que ataque químico na Síria foi "100% inventado"

Bashar al-Assad, o presidente da Síria, disse em entrevista exclusiva à France-Presse que o ataque com armas químicas que vitimou mais de 80 pessoas no país, foi "100% inventado".



O líder acrescentou ainda que o governo sírio já não tem armas químicas em sua posse desde 2013. "Prescindimos de todo o stock de armas quimícas há uns anos atrás, pelo que era impossível realizar esse ataque. Para além disso, mesmo que as tivéssemos não o faríamos", acrescentou.



O presidente sírio exigiu uma investigação imparcial e acusou os EUA de terem 'fabricado' um alegado ataque para poderem justificar ataques norte-americanos contra o exército sírio.









O presidente russo, Vladimir Putin, exigiu uma investigação independente ao ataque químico de 4 de abril, e acusou os Estados Unidos e seus aliados de responsabilizarem o regime sem investigar nem apresentar provas.



Segundo o Ministério de Saúde Turco, o agente químico utilizado foi gás sarin.



"Segundo os primeiros resultados das análises detetaram-se sintomas nas vítimas que levam a crer que estiveram expostos a substâncias químicas (sarin)", lê-se no comunicado, que descreve os resultados das autópsias de três vitimas, falecidas na Turquia.



Mais de 80 pessoas morreram e perto de duas centenas ficaram feridas no ataque. Cerca de 60 feridos foram levados para a Turquia para serem tratados e três deles morreram, segundo as autoridades turcas.









