Bebé atingida a tiro na cabeça por amigo enquanto pai fuma canábis

As duas crianças foram deixadas a brincar com a arma.

14:04

Uma bebé de um ano foi atingida a tiro por outra criança, de 22 meses, quando as duas brincavam com uma arma em casa. O pai da menina deixou as crianças com uma pistola de 9 milímetros enquanto foi para outra sala fumar canábis.

A pequena Ma’Laya Bui foi levada de urgência para o hospital e passou várias semanas internada depois do incidente em Omaha, nos EUA.

Por milagre, os médicos conseguiram salvar a bebé, que ficou sem um olho e com danos cerebrais graves devido às lesões deixadas pela bala.

O pai, Marquelle Buie, foi condenado a 18 meses de prisão esta quinta-feira, depois de de ter dado como culpado dos crimes de negligência e maus-tratos infantis.

O homem confessou que deixou a arma na mesma divisão onde estavam as crianças e foi com um amigo, pai do bebé que disparou a arma, fumar canábis para outra sala. Quando ouviu o disparo entrou em pânico.

A polícia encontrou resíduos de pólvora nas mãos do menino, confirmando que foi o autor dos disparos.

"Foi um verdadeiro milagre esta criança ter sobrevivido. Mas não deixa de ser uma consequência profundamente trágica da falta de atenção e negligência do pai", considerou o juiz na leitura da sentença.