Bebé choca médicos com cabeça gigante

A comunidade médica indiana ficou em choque com o casodo pequeno Mrityunjay Das, de sete meses, que deu entrada no hospital AIIMS, na cidade indiana de Bhubaneswar, com o crânio de tamanho impressionante: 96 centímetros de circunferência.

Os pais do menino Kamalesh e Kavita Das detetaram que a cabeça do filho começou a crescer descontroladamente, mas demoraram a procurar ajuda médica. Os vizinhos começaram a chamar "bebé fantasma" e "cabeça gigante" ao bebé e o caso começou a gerar polémica.

Mrityunjay, que se acredita ter sido o detentor do recorde do mundo da maior cabeça, deu entrada no hospital em novembro. Foi diagnosticado com um caso extremo de hidrocefalia (acumulação de líquido cefalorraquidiano no interior do crânio) e imediatamente começou a ser tratado, uma vez que a doença pode causar danos irreversíveis nos tecidos do cérebro.

Na primeira série de operações, os médicos conseguiram retirar quase quatro litros de líquido do interior do crânio do menino, mas ainda hão ter que tirar cerca de mais dois litros.

"Conseguimos reduzir o tamanho da circunferência da cabeça de 96 para 70 centímetros. As funções cognitivas da criança melhoraram consideravelmente; está estável e a responder bem aos tratamentos", disse o Dr. Dilip Parida, responsável pelo caso.

Mrityunjay Das vai agora ser sujeito a uma carioplastia, para que o crânio ganhe uma forma regular. Os médicos, com autorização dos pais, vão agora submeter os dados do diagnóstico para avaliação, com o intuito de averiguar se se trata de um caso recorde em todo o mundo.

O menino não podia ser movido da cama mas agora já pode andar ao colo dos pais. "Temos a certeza que ele vai poder ter uma vida normal. Estaremos eternamente gratos a todos os médicos que nos ajudaram", agradecem os pais, Kamalesh e Kavita Das.

