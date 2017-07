Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé com doença rara não vai morrer em casa

Ventilação será retirada numa clínica, decidiu o juiz.

Por Marco Fonseca Pereira | 09:26

O bebé Charlie Gard, que sofre de uma doença rara, será transferido em breve para uma unidade de cuidados paliativos, onde será desligada a máquina que o mantém vivo, decidiu um juiz britânico.



"Não é do interesse de Charlie que a ventilação artificial seja mantida", disse o magistrado Nicholas Francis. A decisão surge depois de os pais, Connie Yates e Chris Gard, não terem chegado a acordo com os médicos sobre quando e como o bebé iria morrer.



Inicialmente, os pais queriam levar o filho de 11 meses para casa, hipótese que foi recusada devido ao tamanho da máquina de ventilação. Tentaram então que o bebé ficasse durante vários dias numa unidade de cuidados paliativos para se poderem despedir, sem sucesso.



Como não houve acordo, o juiz determinou que o equipamento de ventilação será desligado no mesmo dia em que Charlie for transferido para a unidade. A data não foi revelada.