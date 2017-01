Bebé com duas cabeças nasce no México

Um bebé com duas cabeças nasceu na última sexta-feira em Chihuahua, no México. Depois de um curto vídeo do recém-nascido bicéfalo ter circulado nas redes sociais, a informação foi oficialmente confirmada pelo Instituto da Segurança Social Mexicana.



A identidade da criança e dos pais não foi até ao momento revelado, no entanto, segundo a imprensa local, o vídeo, onde a criança surge entubada e nas mãos de um médico, terá sido colocado por um familiar chocado com o ocorrido.



Apesar de ser um caso raro, é julgado que a situação terá sido causada por uma fusão embrionária de dois gémeos, adianta a imprensa mexicana.









Para já, ainda não se sabe se o bebé será submetido a algum processo cirúrgico ou quais são as possibilidades de sobreviver.





