Bebé dá entrada no hospital por consumo de álcool

Menina foi levada para casa pelos pais antes de ter alta, no Brasil.

Uma bebé de um ano foi levada esta sexta-feira para o hospital de Tatuí, no Brasil, depois de ter ingerido álcool na casa onde vive com os pais. A menina foi levada para casa pelos progenitores antes de os médicos terem dado autorização.



"O médico constatou que a criança tinha ingerido pouca quantidade de álcool e fez um exame. Mas orientou que a menina ficasse em observação e que uma pediatra avaliasse a criança", revela ao site G1, da Globo, o secretário de Saúde Jerónimo Simão.



Contudo, antes da 'alta' a criança foi retirada da unidade hospitalar. "quando a pediatra chegou para avaliar notou que os pais tinham saído da unidade com a criança antes mesmo dela receber alta".



Os pais da menina dizem que se tratou de uma "ingestão acidental".



Foi aberto um inquérito nas autoridades para investigar todo este caso.