Bebé de 18 dias morre após beijo

Mariana deixou de comer e de reagir.

09:38

Uma bebé, com apenas 18 dias, morreu após ter sido contagiada com o herpes através de um beijo, no estado de Iowa, EUA.



Shane e Nicole Sifrit foram pais de Mariana no passado dia 1 de julho e estavam de casamento marcado seis dias depois. Contudo, após duas horas do enlace, notaram que havia algo de errado com a bebé, conforme avança o jornal Mirror.



Mariana deixou de comer e de reagir. Perante esta situação, o casal viu-se obrigado a abandonar a sua festa de casamento e dirigiu-se ao hospital onde a bebé foi diagnosticada com meningite.



No hospital, os médicos admitiram a possibilidade de a menina ter sido contagiada através de um beijo de alguém portador do vírus, segundo a mesma fonte.



A menina acabou por morrer com apenas 18 dias de vida.



Antes da morte da bebé, a mãe alertou para que os pais não permitam que os seus bebés sejam beijados. "Não deixem que beijem os vossos bebés", disse ao canal de televisão WHOtv.



"A nossa princesa Mariana Sifrit ganhou as suas asas de anjo às 08h41, nos braços do pai", lê-se no Facebook de Nicole. "Agora ela já não sofre mais, está com Deus".