Bebé de 18 meses morta pelo pai adotivo

Menina foi abanada violentamente e atirada contra uma parede.

Por Daniela Santos Jorge e Pedro Zagacho Gonçalves | 12:38

O pai adotivo de uma criança de oito meses foi acusado de "abanar violentamente" e, em seguida, "atirar contra uma parede" a filha bebé, que acabou por morrer. O homem nega ser o responsável pelo homicídio.

Elsie Scully-Hicks foi adotada por Matthew Scully-Hicks, de 31 anos, e pelo seu marido Craig Scully-Hicks, de 36. A família vivia em Llandaff, Cardiff, no País de Gales, e o casal homossexual tinha adotado a bebé há duas semanas.

Segundo o jornal britânico Metro, durante o julgamento de Matthew no tribunal de Cardiff, na quinta-feira, um médico pediatra falou sobre os ferimentos e lesões de Elsie quando foi para o hospital.

"Parecia que a bebé tinha sido abanada violentamente e que a sua cabeça tinha andado para trás e para a frente. A cabeça dela foi fletida até ao peito e depois para trás", afirmou o médico, Dr.Rose. "Esta agitação toda causou uma hemorragia subdural e à volta do cérebro, na retina, e fez com que a criança deixasse de respirar", acrescentou o pediatra.

O médico disse ao tribunal que de certeza que ocorreu uma causa para as fraturas que a bebé tinha no corpo. "As fraturas no crânio não ocorrem espontaneamente, portanto, a única explicação para que tivesse ocorrido a fratura foi a bebé ter sido atirada contra o chão ou contra uma parede", concluiu o Dr.Rose.

O advogado de defesa de Matthew Scully-Hicks tentou arranjar motivos para as fraturas terem sido provocadas por outros acontecimentos e não pelos que o pediatra nomeou, mas o médico contestou sempre.

O pai adotivo da bebé disse à polícia que estava a mudar a fralda à filha na sala e, quando acabou, foi à cozinha deitar a fralda no lixo. Quando voltou Elsie estava no chão, sem respirar, e ligou logo para o 112.

Uma pediatra chamada Dr. Marian McGowan disse que todos os argumentos que Matthew apresentou em tribunal eram muito "improváveis" e todas as lesões que a bebé apresentava foram feitas propositadamente.

O pai adotivo da bebé está a ser julgado, e espera-se que a sentença seja conhecida daqui a cinco semanas.