Bebé de 8 meses encontrada morta com vestígios de várias drogas

Mãe diz que a menina caiu da cama, mas análises forenses acusam presença de cocaína, ecstasy e canábis.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 16:17

Le’veah Herbert, de apenas oito meses, morreu depois de, segundo a mãe, ter caído da cama. No entanto, a investigação às circunstâncias misteriosas da menina levou a que fossem detetados vestígios de várias grogas (cocaína, ecstasy e canábis) no cabelo da menina, que só podiam ser verificados com o "consumo ou exposição a estas substâncias", asseguram as autoridades.

A mãe da bebé, Shannon Whittaker, de 18 anos, diz que a deitou no passado dia 6 de julho, pelas 04h00, depois de ter estado a beber brandy e vinho, tendo consumido também canábis com amigos antes de ir cuidar da menina. No dia seguinte, pelas 13h00, a mulher acordou e não viu filha deitada na cama. Encontrou o corpo da bebé já sem vida no chão do quarto da casa da família, por baixo de um saco cheio de roupa suja.

A menina ainda foi levada para o hospital de Manchester, no Reino Unido, onde foi declarado o óbito. A autópsia detetou depois vestígios de drogas em Le’veah.

A mãe e o pai, Linton Herbert, foram questionados pela polícia, mas não foram detidos. No interrogatório a mulher chorou arrasada e garantiu que tinha todos os cuidados com a filha. "Eu tinha duas assistentes sociais sempre em cima de mim. Ainda antes da Le’veah nascer eu já era acompanhada po uma assistente social! Ela já tinha caído da cama uma ou duas vezes, mas sempre estive acordada para a agarrar logo. Ela nunca se tinha magoado. Nem era capaz de gatinhar, só rebolava.", explicou às autoridades Shannon.

"Estive durante a tarde com uns amigos a beber e fumei um charro, mas foi cá em baixo, longe da minha filha. O meu marido levou-a para o berço quando eram cerca das 22h00 e, quando os nosso amigos se foram embora, pelas 04h00, alimentei-a e deitei-a na minha cama comigo. Acordei várias vezes durante a noite e ela estava sempre lá. Assim que vi que ela não estava entrei em pânico", explicou a mãe da menina às autoridades, adiantando que a tinha deitado encostada a um saco de roupa suja, que estava em cima da Le’veah quando esta foi encontrada já sem vida.

O pai da pequena Le’veah garante que nenhum dos dois consumia drogas junto da filha e que a única maneira de a menina ter acusado a presença das substâncias ilícitas era através do contacto com superfícies da casa.

As assistentes sociais explicaram à polícia, que está a investigar o caso, que a mãe da menina "estava a comportar-se bem e nenhuma preocupação foi levantada" antes da tragédia.