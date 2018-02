Bebé de oito meses em estado grave após ser violada pelo primo

Jovem de 26 anos amordaçou a criança para que os gritos não se ouvisse.

Uma bebé de oito meses ficou em estado grave depois de ter sido violada pelo primo, um homem de 26 anos. A criança precisou de três horas de cirurgia e ainda se encontra nos cuidados intensivos.

Tudo aconteceu em Subhash Nagar, na Índia. A mãe da criança deixou-a aos cuidados da tia na casa da família. O primo da bebé, Suraj Kohli terá chegado a casa alcoolizado e, sob o pretexto de "ir brincar com a bebé", levou-a para um quarto, onde ocorreram os abusos sexuais.

O homem amordaçou a prima bebé, para que os gritos não se ouvissem no resto da casa. No fim, vestiu-se e saiu de casa.

Quando a mãe da bebé voltou a casa, encontrou-a a chorar, coberta de sangue nas pernas e genitais.

A menina foi levada de urgência para o hospital e foi lá que foi confirmado que tinha sido violada. Só ao fim de três horas os médicos conseguiram estabilizar os sinais vitais da criança.

O violador foi detido e acabou por confessar às autoridades o que tinha feito. Enfrenta uma pena de prisão perpétua.

A mulher de Suraj, Hema Kohli, de 22 anos, ficou em choque ao saber dos crimes do marido. "Ainda não consigo acreditar que ele tenha feito algo assim. Não acredito que eu me tenha apaixonado por um homem capaz de fazer uma coisa destas. Se for condenado, espero vê-lo enforcado à minha frente", afirma a jovem.

"Como é possível fazer algo assim á minha família. Todas as minha orações e pensamentos estão com todos os afetados. Foi um grande choque para toda a comunidade. Todos os dias tenho gente à minha porta a gritar em fúria com o que o meu marido fez. Mas eu não tenho culpa. Acho que vou ter que me mudar para longe se isto continuar. Já cheguei a ser agredida", conta a mulher do violador.