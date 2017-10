Bebé é oitava vítima mortal de cómoda do Ikea

Criança de dois anos foi esmagada por móvel da empresa sueca.

Uma menino de dois anos morreu esmagado por uma cómoda do Ikea, tornando-se a quarta vítima deste modelo de móveis. Mais quatro crianças morreram esmagadas por outros modelos. Ao todo, as peças de mobilitário do Ikea já vitimaram mortalmente oito bebés.

Segundo o jornal britânico Metro, o pai do menino encontrou-o preso debaixo da cómoda que tinha sido colocada o ano passado no quarto do bebé. A família da criança vive em Buena Park, Califórnia, nos EUA.



"O que torna esta morte mais dolorosa é o facto da recolha do ano passado ter sido mal divulgada pelo Ikea e a ineficácia da loja em tirar estas cómodas defeituosas e instáveis dos quartos das crianças em todo o país", afirmou Daniel Mann, advogado da família. A família da criança não estava a par da recolha deste tipo de cómoda.

Numa declaração escrita à família do pequeno Jozef, o Ikea expressou "sinceras condolências durante este momento muito difícil". A Comissão de Segurança dos consumidores dos EUA está a investigar o incidente.

O fabricante de móveis sueco recolheu 29 milhões de cómodas vendidas o ano passado, nos EUA, depois de falharem os testes de segurança.

Daniel Mann, que é o representante das famílias de outras três crianças que morreram em situações semelhantes à de Jozef, disse que a família do bebé pretendia processar a loja sueca.