Bebé encontrado nu morre ao cair do sexto andar

Criança foi resgatada pelos vizinhos, mas não resistiu aos ferimentos.

Um bebé de 18 meses caiu do sexto andar de um apartamento em Barkerend Road, Bradford, em Inglaterra. Os vizinhos encontraram a criança nua caída no chão e, inicialmente, até pensaram tratar-se de um boneco. No entretanto, uma mulher foi presa por suspeita de homicídio.

Segundo o jornal britânico Metro, a mulher suspeita de homicídio chama-se Gemma Procter, tem 23 anos, e está atualmente sob custódia policial e a ser avaliada por uma equipa médica. O namorado de Gemma disse que a família está devastada com o que aconteceu.

Danuta Tomaszewicz, de 59 anos, mora no mesmo prédio da vítima e estava ao telefone quando olhou pela janela do primeiro andar e viu uma criança no chão, por baixo de casa. À primeira vista, Danuta pensou que era um boneco. A mulher afirmou que o bebé estava nu quando o seu marido e um amigo o encontraram e foram socorrê-lo.

"Ela só reparou que era um bebé real quando viu que ele estava a tentar respirar e a barriga estava a mexer", contou a sobrinha de Danuta, Monika Tomaszewicz. "Ela gritou por ajuda e o marido e um amigo correram pelas escadas a baixo. O amigo tirou a camisola para pegar no bebé, porque ele estava nu", acrescentou.

Segundo Monika, outra pessoa chamou o 112 e uma ambulância chegou ao local cerca de 20 minutos depois. "Não sei como é que a minha tia vai conseguir viver aqui depois do que aconteceu. Todas as vezes que olhar pela janela, vai lembrar-se do bebé", contou a sobrinha da testemunha.

"Isto é claramente um incidente bastante traumatizante e, por isso, existem polícias especialmente treinados para darem apoio à família da criança e a todos aqueles que presenciaram o trágico acidente", declarou o detetive Nick Wallen, encarregue da investigação.

A polícia diz que não está à procura de mais ninguém que possa estar relacionado com o incidente, mas deixa um alerta para quem tenha presenciado a situação ou possua informações relevantes, dirigir-se à esquadra.