Bebé luta pela vida depois de ficar infetado com herpes

Criança foi infetada por amigo íntimo da familia.

13:17

Juliano Rodgers, de 14 meses, natural dos Estados Unidos, contraiu o vírus da herpes depois de um amigo íntimo da familia lhe dar um beijo. A doença é potencialmente fatal em crianças.

Juliano foi hospitalizado por uma semana depois de ficar com bolhas e feridas que não paravam de sangrar. Depois de ser tratado com antibióticos, Juliano está a preparar-se para fazer uma recuperação completa.

Sammi, a mãe de 28 anos do estado do Iowa nos Estados Unidos, contou que "os médicos assumiram que ele tinha gripe, mas as feridas continuaram a espalhar-se e ficou muito pior".

"As bolhas estavam a crescer fora da boca, e já estavam a cobrir as mãos, pescoço e barriga", continua.

"Os médicos disseram-me que ele poderia ter morrido se não fosse tratado a tempo", relembra.

Sammi, que tem outros quatro filhos, notou que alguma coisa estava mal quando a febre de Juliano subiu e ele começou a ficar doente repetidas vezes.

Embora o caso de Juliano tenha sido feliz, outros bebés não têm a mesma sorte. Sammi está agora a avisar os pais para tomarem precauções.