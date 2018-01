Bebé ‘milagre’ nasce prematura com 400 gramas

Médicos acreditam que é menina "é uma da bebés mais pequenas a sobreviver".

A pequena Manushi é uma verdadeira sobrevivente que deixou espantados os médicos que ajudaram ao seu nascimento. A menina nasceu prematura na Índia, com apenas 6 meses de gestação e pesando apenas 400 gramas.

O caso é referido pelos médicos como "um milagre" e acreditam que a bebé "é uma das mais pequenas a sobreviver.

Quando Manushi nasceu, 12 semanas antes do previsto, um dos seus pés era do tamanho da unha do dedo do pai. A menina media 20 centímetro, sensivelmente o mesmo que uma mão.

Os pais celebram agora o facto de Manushi ter tido alta, seis meses depois do nascimento, ocorrido a 15 de junho. Segundo o último boletim clínico, a menina estava a "desenvolver-se normalmente", com uma estrutura cerebral e desenvolvimento ocular considerados "normais".

A mãe, Seeta, de 48 anos, e o pai, Giriraj, de 50, não se cansam de elogiar a capacidade de sobrevivência da filha, que nasceu de cesariana. "Ela lutou e lutou e lutou. Contra todas as hipóteses sobreviveu e venceu todos os obstáculos", comenta a mãe da bebé.

Manushi pesa agora 2,35 quilos. Quando nasceu, não respirava tinha os órgãos pouco desenvolvidos e os médicos não deram qualquer esperança aos pais de que a menina sobrevivesse.

Os tratamentos e o internamento da criança custaram perto de 150 mil euros mas, devido ao facto de se tratar de um caso especial e de os pais terem dificuldades económicas, o hospital optou por não cobrar os custos hospitalares.