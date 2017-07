Bebé morre asfixiada dentro de carro

Mãe esteve no cabeleireiro mais de seis horas.

16:30

Dijanelle Fowler, de 25 anos, deixou a filha no carro e esteve no cabeleireiro mais de seis horas. A criança acabou por morrer, asfixiada. O incidente aconteceu na Georgia, nos Estados Unidos.

A mulher foi acusada de homicídio em segundo grau, de maus tratos e crueldade, uma vez que escondeu a morte Skylar.

Embora tivesse deixado o ar condicionado ligado, a bateria do carro não aguentou o tempo que Djanelle esteve no cabeleireiro. No dia, as temperaturas rondaram os 32 graus, mas o carro atingiu temperaturas ainda mais altas.

De acordo com o Daily Mail, Fowler esteve mais de seis horas dentro do cabeleireiro e não foi verificar a criança nem uma única vez.

Algumas imagens mostram que a mãe voltou ao carro por volta das 16 horas, pedindo a um homem para a ajudar a ligar o carro.

Polícias do condado de Dekalb, na Geórgia, acreditam que Skylar já estava morta neste momento e que a mãe escondeu o corpo com roupas.

Uma porta-voz da polícia disse que, entre as 16h e as 17 horas, Fowler enviou uma mensagem a um amigo dizendo-lhe que iria para um centro de atendimento urgente porque estava com dores de cabeça, omitindo assim o incidente.

A mulher dirigiu-se ao Hospital da Universidade Emory e chamou o 112, enquanto estava no parque de estacionamento, informando-lhes que a filha não parecia estar a sentir-se bem.

No entanto, os médicos dizem que a morte da bebé aconteceu mais cedo do que a hora em que a mãe sugeriu.

Dadas todas as evidências, a mulher acabou por se entregar, sendo acusada de homicídio em segundo grau.