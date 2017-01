Bebé raptada há 18 anos encontrada viva

"exultante" com esta descoberta.



De acordo com as autoridades, a jovem de 18 anos foi encontrada "viva e de boa saúde". "É uma saudável jovem de 18 anos", acrescentou a polícia.



As autoridades que investigavam este caso receberam cerca de 2500 pistas, mas terá sido uma enviada no ano passado que contribuiu para a sua resolução. A polícia chegou a oferecer uma recompensa de mais de 235 mil euros.



As análise de ADN já realizadas confirmam a identidade da jovem. A verdadeira família de Kamiyah já foi informada e está

Uma recém-nascida raptada em 1998 de uma unidade hospitalar na Flórida, nos Estados Unidos, foi encontrada com vida esta sexta-feira, revelou a polícia de Jacksonville. A jovem foi localizada pela polícia do estado da Carolina do Sul em Walterboro.Kamiyah Mobley foi raptada do hospital a 10 de julho de 1998. O momento do rapto foi captado pelas câmaras de segurança, mas a mulher que levou a recém-nascida nunca tinha sido identificada.Segundo o xerife da polícia local, Mike Williams, Gloria Williams, de 51 anos, fez-se passar por uma enfermeira e levou Kamiyah. Foi detida esta sexta-feira.A jovem, encontrada com outro nome, não sabia que tinha sido raptada e acreditava que Gloria Williams era a sua mãe biológica.