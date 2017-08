Bebé vestida de 'Supermulher' comemora último dia de quimioterapia

Menina de um ano foi diagnosticada com leucemia mielóide aguda aos nove meses.

Emilie Meza, com apenas um ano de idade, foi a 'Supermulher' durante um dia para comemorar o último dia de quimioterapia, na Flórida, EUA.

Aos nove meses, a menina foi diagnosticada com leucemia mielóide aguda.

Na passada quarta-feira, a família de Emilie vestiu a menina com a roupa da heroína 'Supermulher'. "Está a ser um dia muito especial, emocionante e cheio de alegria. Emilie recebeu alta do hospital", escreveu a família da bebé no Facebook.

Com uma roupa especial a menina caminhou em direcção a um sino onde fez libertar o som que representa o fim do tratamento ao cancro.

Quando foi descoberto o cancro, Emilie precisava de um transplante de medula óssea. Sem encontrar ninguém compatível, Eduardo Meza, pai da menina, tornou-se dador.

"A primeira parte do tratamento está concluída. Limpamos a medula com grandes doses de quimioterapia e substituímos pela do dador", referiu o médico Benjamim Oshrine, do Hospital Pediátrico John Hopkins à ABC News.







