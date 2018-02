Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé violada e assassinada após ser raptada do quarto de hotel dos pais

Polícia norte-americana acredita que autor do crime terá sido outro hóspede do hotel.

Um homem foi preso depois de ter sido acusado de violar, torturar e assassinar uma bebé de 13 meses, após a raptar do quarto de hotel onde os pais estavam instalados, em Florencia, na Colômbia.



De acordo com o jornal The Mirror, os pas terão dado pela falta da menina a meio da noite. As autoridades emitiram logo um alerta para encontrar a criança cujo corpo foi encontrado a boiar num tanque perto do hotel.



A polícia norte-americana acredita que o autor dos crimes seja um hóspede do hotel. O dono do estabelecimento, José Hernandez, admitiu que o segurança responsável pelo horaário da noite tinha adormecido a meio do turno.



Os pais da criança estão a receber apoio psicológico. A autópsia realizar-se-á em breve.