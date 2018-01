Bêbedo escapa à morte após ser colhido por comboio

Homem deitou-se na linha ferroviária.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 17:31

Um brasileiro sem documentos e aparentemente embriagado escapou da morte por verdadeiro milagre mas teve as duas pernas estraçalhadas por um comboio ao deitar-se na linha férrea. O caso aconteceu no final da tarde deste domingo na região do bairro Parquelândia, em Mogi das Cruzes, cidade a pouco mais de 40 km de São Paulo.

Esta segunda-feira o homem continuava internado no Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi, onde passava por cirurgias. O estado dele não foi divulgado mas, de acordo com as informações disponíveis, não corria risco de morte.

Foi o próprio desconhecido que falou aos socorristas que tinha bebido muito e que tinha misturado álcool e drogas. Por isso não se lembrava ao certo como tinha ido parar à linha do comboio, onde provavelmente, sem consciência do elevado risco de vida devido às substâncias ingeridas, se deitou para dormir.

De acordo com os profissionais que o socorreram, o homem só não morreu porque se deitou ao comprido entre os dois carris. Quando o comboio passou por cima dele, atingiu-lhe apenas as pernas, que estavam para fora.