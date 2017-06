Bebés morrem após mãe os deixar no carro como castigo

A mãe começou por contar às autoridades que as crianças se tinham trancado dentro da viatura, chegando mesmo a partir um dos vidros de modo a parecer que os tentou salvar.



Acabou posteriormente por confessar a verdadeira versão dos factos. Cynthia já foi detida.



Cynthia Marie Randolph, de 24 anos, está a ser acusada de ter matado os seus dois filhos por os ter deixado dentro do carro como castigo no estado norte-americano do Texas. As temperaturas na viatura chegaram aos 35,5 graus e os bebés, de dois anos e 16 meses, não resistiram.Juliet Ramirez e Cavanaugh Ramirez estariam a brincar dentro do carro e ter-se-ão recusado a sair quando a mãe os chamou, conta o jornal Metro.Então, Cynthia abandonou as crianças trancadas no carro e sob fortes temperaturas de modo a castigá-los por não lhe terem obedecido, tendo ido para casa fumar marijuana.