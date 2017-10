Bebés mortas em São Paulo foram violadas após a morte

Os dois suspeitos brasileiros já foram detidos.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 17:54

As duas bebés de três anos de idade encontradas mortas e já em decomposição em São Paulo no passado dia 12 sofreram violação sexual já depois de mortas. A informação foi avançada esta sexta-feira pela delegada (inspectora) Ana Paula Rodrigues, chefe da divisão de combate a crimes contra crianças do Departamento de Homicídios e Protecção à Pessoa, DHPP, que comanda a investigação sobre o duplo crime, ocorrido na zona leste daquela cidade brasileira.

Os dois presumíveis autores da morte e violação das duas crianças, Adrielli Mel Severo Porto, de três anos e oito meses, e Beatriz Moreira dos Santos, de três anos e 11 meses, já foram presos e foi um deles, Marcelo Pereira de Souza, que confessou o crime sexual contra os cadáveres das duas meninas.



Segundo essa confissão, repercutida pela delegada, Marcelo e o outro suspeito, Everaldo Jesus Santos, primeiro mataram as duas crianças por asfixia, depois mantiveram relações sexuais com os corpos já sem vida das duas e, finalmente, abandonaram os cadáveres no compartimento de carga de uma forguneta roubada que estava abandonada há algum tempo num terreno baldio da favela Jardim Lapena, na região do bairro São Miguel Paulista, onde tudo aconteceu.

Ainda de acordo com a confissão feita ao longo de sexta-feira por Marcelo, ele e Everaldo atrairam as meninas, que eram vizinhas e amigas e estavam a brincar em frente às casas onde moravam, oferecendo-lhes doces, por volta das 16 horas do dia 24 de Setembro. Levando-as para uma barraca da favela com o pretexto de lhes darem mais guloseimas, depois de cometerem os bárbaros crimes esperaram até ficar de noite para poderem sair com os corpos e abandoná-los dentro da Fiorino.

Foi o forte odor que saía de dentro da forguneta que, 18 dias depois, fez alguns moradores da região chamarem a polícia, que encontrou os dois corpos já em adiantado estado de putrefacção, o que dificultou bastante a investigação. Moradores da favela chegaram a sequestrar Marcelo e Everaldo no passado domingo, dia 15, e torturaram-nos durante horas, pois desconfiavam que eles tinham envolvimento nas mortes de Mel e Beatriz, o que ambos negaram veementemente.

Avisada por uma denúncia anónima, segunda-feira, dia 16, a polícia libertou os dois suspeitos do barraco onde tinham sido torturados e onde foram encontrados amarrados e muito feridos, e depois de os ouvir deixou-os em liberdade por na altura ainda não existirem provas contra eles. Mas, depois de monitorar os dois suspeitos e de realizar novas diligências, a polícia não teve mais dúvidas da culpa deles e prendeu-os nesta sexta-feira, dia 20.