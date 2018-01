Beijo na boca entre pai e filha choca audiência

Família é concorrente do programa Big Brother transmitido no Brasil.

Uma família está a causar polémica no programa Big Brother, transmitido no Brasil, devido às constantes demonstrações de afeto. Ayrton, o pai, encontra-se no foco do debate por ter beijado a filha adolescente durante vários segundos.





Apesar de o programa só ter começado esta segunda-feira, já são dezenas os pedidos para que a família seja expulsa do mesmo. Para os telespectadores do reality-show, a intimidade que estes têm demonstrado é problemática.

Os quatro membros da família foram chamados à parte pela produção do programa, no entanto o momento não foi transmitido. "Sempre aconteceu e vai acontecer. Vai passar de geração para geração e é normal", sublinhou Ayrton, mais tarde.

Para Ana Clara, a filha, o beijo não é nada mais que "um gesto de muito carinho e de muito amor", defendendo o pai das acusações de abuso por parte do público.

Este domingo, dois familiares vão sair da competição enquanto os restantes permanecem para lutar pela vitória.