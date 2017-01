Bélgica entrega à justiça francesa suspeito dos atentados de Bruxelas e Paris

"O juiz de instrução não lhe fez perguntas", acrescentaram os advogados, Emmanuel Pierrat e Stanislas Eskenazi, citados pela France Presse.Abrini, presumível membro do comando terrorista que organizou o atentado no aeroporto de Bruxelas a 22 de março e vinculado também aos atentados de Paris, deixou claro no verão passado que queria cumprir a sua pena na Bélgica e não em França.O suspeito está detido numa prisão de Nivelles (sul da Bélgica).A 23 de junho, um tribunal de Bruxelas executou a ordem de captura europeia emitida pelas autoridades judiciais francesas contra Abrini e foi dada luz verde à sua entrega a França.A decisão de entrega de Abrini a França foi em parte revogada pelo tribunal da relação belga, que aceitou a transferência na condição de o suspeito ser julgado em França e devolvido à Bélgica para cumprir a pena.