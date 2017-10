Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bélgica expulsa imã da Grande Mesquita de Bruxelas por radicalização

Secretário de Estado belga garante que Mohamed Galaye é "muito conservador e perigoso para a nossa sociedade".

03.10.17

O Governo belga retirou a autorização de residência ao imã da Grande Mesquita de Bruxelas, Mohamed Galaye, por ter "indícios muito claros de que é um homem salafista muito radicalizado", anunciou esta terça-feira o secretário de Estado belga da Imigração.



"Tomei a decisão de retirar a autorização de residência ao imã. Tivemos indícios muito claros de que é um homem salafista, muito radicalizado, muito conservador e perigoso para a nossa sociedade e para a nossa segurança nacional", anunciou Theo Francken, numa entrevista à estação de rádio "Bel RTL".



Defendendo que "a Bélgica deve assumir as suas responsabilidades no seu combate ao salafismo" (doutrina fundamentalista do Islão), o político, do partido nacionalista flamengo N-VA, garantiu ainda que o Ministério da Justiça "vai intensificar os controlos" aos financiamentos recebidos pelas mesquitas na Bélgica.



Em 2015, ainda antes dos atentados terroristas que atingiram Bruxelas em março de 2016, reivindicados pelo grupo extremista Daesh, o Governo belga alterou a legislação para possibilitar a retirada da autorização de residência aos imãs que professem o salafismo.



A Grande Mesquita de Bruxelas, que alberga ainda o Centro Islâmico e Cultural da Bélgica, já havia estado na mira das autoridades belgas depois de ser revelado que vários membros da organização fundamentalista islâmica "Sharia4Belgium" estudaram no centro e que vários estudantes tinham viajado para a Síria.