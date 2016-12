Bento XVI felicitou papa Francisco pelo 80.º aniversário

O dia de aniversário do papa Francisco correu com "normalidade", mas, segundo o mesmo comunicado, vivido "com grande alegria".O Vaticano referiu que Francisco ficou "particularmente" contente com a presença de muitas crianças e jovens na audiência da manhã de hoje, com a comunidade católica "Nomadelfia", que lhe cantou os parabéns, e recebeu chamadas e telegramas de diversos líderes mundiais.Entre outros, manifestaram publicamente os parabéns ao papa o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o presidente russo, Vladimir Putin, e o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, que tem a mesma idade do pontífice argentino.