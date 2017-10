Benze-se ao assaltar loja de artigos religiosos

Ladrão partiu câmara de videovigilância ao perceber que estava a ser filmado.

03.10.17

Um homem suspeito de assaltar uma loja com artigos religiosos, esta segunda-feira, no centro de Campina Grande, Brasil, foi filmado a benzer-se ao entrar no espaço.

De acordo com o site G1, o assaltante acabou por levar o dinheiro que estava na caixa e algumas estátuas de santos.

As imagens mostram o suspeito a entrar na loja, a benzer-se e a seguir para a caixa onde estava o dinheiro. Ao perceber que estava a ser filmado, partiu a câmara.

A polícia está à procura do suspeito, mas, até agora, ainda ninguém relacionado com este caso foi preso.