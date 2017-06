Berlim e Viena criticam novas sanções dos EUA à Rússia

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Sigmar Gabriel, e o chanceler austríaco, Christian Kern, criticaram hoje as novas sanções aprovadas pelo Senado norte-americano contra a Rússia.



Os responsáveis consideraram que as sanções prejudicam a construção de um gasoduto através do Báltico e as empresas europeias.



"Desde 2014, a Europa e os Estados Unidos responderam de modo consensual à violação do direito internacional pela Rússia com a anexação da (província ucraniana) Crimeia" , referem os dois políticos sociais-democratas num comunicado.









Gabriel e Kern referem concretamente o projeto Nord-Stream II, no qual participa a Rússia, e do qual dependem "milhares de postos de trabalho", além do abastecimento energético da Europa.



O novo gasoduto duplicaria em 2019 a quantidade de gás russo que chega à Alemanha pelo Nord-Stream 1 através do Báltico.



A proposta de lei aprovada hoje pelo Senado ainda terá de ser analisada e aprovada pela Câmara dos Representantes, onde o seu futuro é incerto.



