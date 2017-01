Berlusconi julgado por comprar silêncio de testemunhas

O julgamento está agora marcado para 5 de abril. Silvio nega ter feito algo de errado.



Entre as outras pessoas que estão a ser julgadas aparte por corrupção estão 16 mulheres que participaram em festas 'bunga bunga", as orgias alegadamente organizadas por Berlusconi.nas suas propriedades.



Frederico Cecconi, advogado de Silvio, nega as acusações, embora admita que o seu cliente ajudou financeiramente algumas raparigas. "Há o risco de que o que vai a julgamento é a generosidade", diz o causídico, citado pela Reuters.



Em 2013, a carreira política de Berlusconi já tinha sofrido um sério revés quando o empresário e político foi acusado de fraude fiscal. Mas o antigo primeiro-ministro nunca foi condenado.

Os procuradores do processo alegaram depois que Berlusconi tinha pago 10 milhões de euros para comprar o silêncio das testemunhas, incluindo Ruby, que terá recebido 7 milhões de euros.O antigo primeiro-ministro deveria ter sido julgado pelas acusações de corrupção com outros arguidos, mas o seu processo foi separado devido aos problemas de saúde de Berlusconi.