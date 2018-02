Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Berlusconi promete expulsar 600 mil ilegais

Ex-primeiro-ministro italiano diz que imigração “é uma bomba social prestes a explodir”.

Por Ricardo Ramos | 09:02

O antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi prometeu esta segunda-feira expulsar 600 mil imigrantes ilegais do país se o seu partido vencer as eleições legislativas de março. As declarações surgem numa altura em que as questões do racismo e da imigração estão ao rubro em Itália, após um ataque a tiro contra imigrantes africanos.



"A imigração é uma bomba social prestes a explodir em Itália", disse Berlusconi numa entrevista a menos de um mês das eleições legislativas. "A imigração tornou-se numa questão urgente porque, após anos de governos de esquerda, temos 600 mil imigrantes ilegais que não têm o direito de permanecer no país", insistiu, garantindo que, em caso de vitória nas eleições, irá tomar medidas urgentes para "retomar o controlo sobre a situação", incluindo deportar todos os ilegais.



Berlusconi está impedido de se candidatar a cargos públicos por ter sido condenado por fraude fiscal, mas lidera nos bastidores a coligação de centro-direita formada pela sua Força Itália e pelos partidos nacionalistas Liga do Norte e Irmãos de Itália.



Foi, precisamente, um ex-militante da Liga do Norte que no sábado abriu fogo sobre imigrantes africanos na cidade de Macerata, ferindo seis pessoas, uma delas com gravidade. Após ser detido, o atacante gritou "Itália para os italianos" e disse que agiu por vingança após uma mulher local ter sido assassinada e esquartejada por um imigrante ilegal nigeriano.