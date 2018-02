Bermudas são o primeiro país abolir casamento gay depois de o ter legalizado

Território britânico repeliu lei que permitia matrimónio entre homossexuais desde 2017.

17:57

As Ilhas Bermudas tornaram-se na última quarta-feira no primeiro país a abolir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, depois de o terem autorizado. O Governador John Rankin assinou a lei que reverte uma decisão do Tribunal Supremo – as uniões entre pessoas do mesmo sexo continuarão a ser permitidas, mas o título de casamento não poderá ser usado por casais de homens ou de mulheres.

As Bermudas são um território ultramarino do Reino Unido, mas a primeira-ministra Theresa May já veio dizer que, apesar de não concordar, respeita a decisão do governo local.

O governador defende que a alteração legal vem trazer equilíbrio a uma questão sensível. "Uma vez que a maioria dos bermudianos não concordam com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o Governo acredita que este Acto tem em conta esta posição, ao mesmo tempo que cumpre o estipulado pelos Tribunais Europeus, ao garantir reconhecimento e proteção para casais do mesmo sexo".

Vivem nas Bermudas, um arquipélago nas Caraíbas, cerca de 70 mil pessoas. O casamento gay tinha sido instituído em maio de 2017, por ordem do Supremo Tribunal, apesar de um referendo ter revelado que a maioria dos eleitores se opunha a estes casamentos. Desde Maio, as Bermudas tornaram-se um destino para cruzeiros Gay, onde vários casais aproveitavam para se casar, o que era vai deixar de acontecer.

Ativistas da comunidade LGBT condenam a decisão agora tomada, acusando as Bermudas de recuar numa conquista dos direitos civis. O Governo britânico também não é poupada, por permitir que a decisão passe em território do Reino Unido.

Em Inglaterra e Gales, o casamento gay é permitido desde 2013. A Escócia legalizou estas uniões no ano seguinte.