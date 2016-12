Bill Clinton acusa diretor do FBI pela derrota de Hillary

Hillary com Bill, no momento em que assumiu oficialmente a derrota

"James Comey custou-lhe a eleição". Foi assim que antigo presidente americano Bill Clinton falou das recentes eleições americanas que a mulher, Hillary Clinton, perdeu para Donald Trump. Bill referia-se a James Comey, o diretor do FBI que mandou reabrir a investigação a Hillary sobre uso de e-mails privados enquanto esteve na Casa Branca.



A investigação foi reaberta [tinha sido arquivada no Verão] e fechada ainda antes da data do escrutínio, mas o gesto, levou a uma notória inversão das intenções de voto, medidas nas sondagens. A vantagem que Hillary parecia ter desvaneceu-se nos estudos de opinião posteriores à reabertura da investigação.



Bill Clinton fez estas declarações a pessoas que o abordaram numa pequena livraria de Nova Iorque. A conversa foi ouvida pelo repórter de um jornal local de Nova Iorque, que divulgou em editorial as opiniões do antigo presidente sobre a eleição de Novembro.









Sem saber que estava um repórter a ouvi-lo, Bill Clinton não escondeu o desdém que sente por Trump. "Ele não sabe muito. O que ele sabe fazer bem é como fazer homens brancos e raivosos votar nele.

