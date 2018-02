Bill Gates diz que Trump devia "tratar as mulheres com mais respeito"

Multimilionário e a mulher consideram que Presidente dos EUA tem "a responsabilidade de dar bom exemplo".

Por Lusa | 03:18

O casal de filantropos Melinda e Bill Gates criticou esta quarta-feira o comportamento de Donald Trump, dizendo que o presidente americano "devia tratar as pessoas, especialmente as mulheres, com mais respeito quando fala e usa o Twitter".

Numa entrevista conjunta à agência Associated Press, concedida após a divulgação de uma "carta aberta ao público" da Fundação Bill e Melinda Gates, o casal de multimilionários e filantropos diz que Trump tem "a responsabilidade de dar bom exemplo e encorajar todos os norte-americanos através de suas declarações e políticas".

Segundo Melinda Gates, não é isso que acontece. ""Basta procurar no Twitter para encontrar os comentários depreciativos [de Trump] uma e outra vez sobre mulheres e minorias", diz Melinda, que deixou o seu trabalho na Microsoft para criar três filhos, tendo assumido nos últimos anos um papel de relevo na Fundação.