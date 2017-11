Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

BMW vai recolher mais de 1,4 milhões de carros nos EUA por risco de incêndio

Por Lusa | 18:12

A construtora automóvel alemã BMW anunciou esta sexta-feira que vai recolher mais de 1,4 milhões de carros e SUV em duas ações nos Estados Unidos da América devido a problemas que podem causar incêndios.



A maior ação abrange 740 mil veículos dos modelos 328i, 328xi, 328i xDrive, 525i, 525xi, 528i, 528xi, 530i, 530xi, X3 3.0si, X3 xDrive30i, X5 xDrive30i, Z4 3.0i, Z4 3.0si, produzidos entre 2007 e 2011, e também o modelo 128i, produzido entre 2008 e 2011.



Os documentos publicados esta sexta-feira pela entidade norte-americana que regula a segurança rodoviária mostram que há uma válvula de ventilação que pode sobreaquecer, levando a peça a derreter, o que aumenta o risco de incêndio mesmo quando o veículo não está em utilização.



Quanto a este problema não foram reportados ferimentos e os vendedores vão substituir o aparelho.



A segunda ação de recolha abrange 673 mil carros, incluindo os 323i, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330i, 330xi, 335i, 335xi e M3, produzidos entre 2006 e 2011, e também os xDrive, 335i xDrive and 335is, produzidos entre 2007 e 2011 e o 335d, produzido entre 2009 e 2011.



Os cabos para o aquecimento e o sistema de ar condicionado podem sobreaquecer e fazer com os conectores derretam, aumentando o risco de incêndio mesmo quando os veículos estão parados.



Neste caso, houve quatro condutores que reportaram ferimentos e os vendedores vão substituir os cabos.



As duas recolhas vão começar em 18 de dezembro.