Bob Dylan acusado de plágio no discurso para o Nobel da Literatura

Bob Dylan foi acusado de plágio pelo discurso que proferiu quando recebeu o prémio Nobel da Literatura. Supostamente, o cantor e compositor usou várias frases do site Sparknotes.A colunista Andrea Pitzer investigou o assunto e escreveu um artigo para a revista 'Slate' onde denuncia Dylan. Pitzer descobriu que algumas frases do discurso estão no site SparkNotes que se dedica à análise de obras literárias.Ainda não foi feita qualquer declaração por parte do músico sobre esta denúncia de plágio.