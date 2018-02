Bomba da Segunda Guerra por explodir encerra aeroporto em Londres

Engenho foi descoberto numa doca do rio Tamisa, situada a poucos metros da única pista de aterragem.

Por Lusa | 08:43

O aeroporto Cidade de Londres foi encerrado esta segunda-feira, temporariamente, após a descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial numa doca do rio Tamisa, situada a poucos metros da única pista de aterragem.

Segundo as autoridades locais, o pequeno aeroporto permanecerá encerrado enquanto durarem as operações de remoção do engenho explosivo. "Um perímetro de segurança foi introduzido como mera precaução", esclareceu em comunicado a direção do aeroporto.

O aeroporto Cidade de Londres, o mais próximo do centro da capital britânica, opera fundamentalmente voos nacionais, tendo sido inaugurado em 1988 com o intuito de facilitar o acesso ao centro financeiro da capital britânica. É considerado o quinto aeroporto do Reino Unido em movimento de passageiros e aeronaves.