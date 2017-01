Bomba explode e fere polícia gravemente

Quando os polícias se aproximavam, o engenho explodiu, disseram os investigadores citados pela Agi, explicando que a bomba estava armadilhada com um cronómetro.A Casa Pound nasceu em Roma em 2003; o movimento tem várias centenas de membros, que realizam frequentemente protestos contra a política de imigração e contra a União Europeia.O líder do grupo, Gianluca Iannone, disse que este é o terceiro ataque contra esta livraria "cujo único pecado é ser próximo da Casa Pound".O presidente da câmara de Florença, Dario Nardella, descreveu o incidente como "muito sério e sem qualquer justificação".O primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni, chamou o ministro do Interior, Marco Miniti, para se inteirar do estado de saúde do polícia, segundo a Agi.