Bomba explodiu junto a uma base aérea norte-americana em Oklahoma

Segundo as autoridades, o ataque está a ser investigado como um "possível ato de terrorismo".

Por Lusa | 11.07.17

Um engenho de fabrico artesanal explodiu na passada segunda-feira junto a uma base da Força Aérea dos Estados Unidos em Tulsa, Oklahoma, disseram esta terça-feira as autoridades norte-americanas.A polícia de Bixby, que chegou primeiro ao local, adiantou que a explosão ocorreu às 10h30 da passada segunda-feira perto do posto de recrutamento da base aérea.De acordo com o FBI, o centro de recrutamento da Força Aérea na base de Tulsa encontrava-se fechado na altura da explosão, não se tendo registado vítimas.As autoridades não se referiram aos eventuais danos materiais provocados pela detonação do engenho explosivo.Até ao momento não foram efetuadas prisões relacionadas com o atentado que segundo as autoridades está a ser investigado como um "possível ato de terrorismo".