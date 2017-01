Bombeiros combatem chamas em pleno voo a jato

Para além dos supercarros da polícia, algoritmos de detenção de crimes, espaços para corridas de drones e algumas das mais luxuosas casas e prédios do Mundo (algumas que flutuam…), no Dubai há agora uma revolucionária maneira de combater as chamas: os bombeiros da cidade apagam fogos literalmente em voo a jato.

As imagens agora divulgadas mostram o chamado ‘Projeto Golfinho’, que consistiu na aquisição de uma série de ‘flyboards’ – equipamentos usados em locais turísticos de praia que usam água para projetar o utilizador vários metros sobre a água -, para responder rapidamente a qualquer incêndio nas movimentadas estradas do Dubai. Para além disso, os bombeiros chegarão aos locais de incêndio em motas de água.

A ideia é que, especialmente em incêndios em automóveis, em pontes e outros locais de difícil acesso, os bombeiros consigam viajar de jacto pela água e combater rapidamente as chamas, ao mesmo tempo que a mangueira está ligada a uma fonte ilimitada de água – a mesma que projeta o bombeiro a jato.

O Projeto Golfinho está ainda em fase de testes e apresenta alguns problemas, o maior dos quais o facto de os bombeiros só conseguirem atingir uma altura de 30 metros acima de água com o equipamento a jato.

