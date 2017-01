Boneca sexual assusta ladrões

O caricaturista inglês Derrick Thomson tem mais uma razão para estimar a sua boneca sexual, Shela Louise. É que a boneca loira assustou um grupo de ladrões que assaltou a loja de artes do homem, de 42 anos, e os criminosos acabaram por fugir imediatamente, levando consigo ‘apenas’ cerca de 1200 euros.

Derrick Thomson diz que comprou a boneca não com fins sexuais, mas sim para a sentar num sofá, na sua galeria e loja de arte, em Tarring, no Reino Unido, com o intuito de atrair a curiosidade dos clientes. "Se a Shela não estivesse lá, os ladrões certamente tinham levado mais dinheiro. Mas ela não podia fazer mais do que o que fez", conta o inglês.

Shela Louise tem uma página própria de Facebook, que conta com mais de 1500 amigos te todo o mundo. A loira de olhos azuis tem direito a declarações de amor, com alguns utilizadores a acharem que a boneca é uma mulher de carne e osso.

"É a namorada de sonhos. Está sempre cheia de glamour. E é um modelo de beleza que a sociedade em geral gosta: loira, alta e linda. Até a minha namorada gosta dela e foi ela que lhe deu o nome", conta Derrick, numa altura em que, após a divulgação da história, há já quem visite a loja de propósito para tirar uma fotografia ao lado da bela ‘espanta-ladrões’.

